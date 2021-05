F1, Hamilton fa 100 Pole in carriera. Sempre più nella leggenda

Lewis Hamilton fa 100 Pole in carriera ed entra ancor più nella storia della F1 realizzando record su record e a caccia dell’ultimo record, l’8 titolo iridato.

1’16”741, per molti potrebbe essere solamente un numero anzi più di uno ma sappiamo per certo che questo tempo, Lewis Hamilton, non se lo toglierà di certo dalla testa. E’ il numero che gli ha consegnato la 100esima Pole Position della sua carriera, il pole-man della F1. Lo era già da tempo perchè Micheal Schuamcher, un altro che ha segnato un’epoca della Formula 1, si è fermato a quota 68 a conferma del grande lavoro svolto dal britannico.

Lewis – Schumacher, due epoche diverse ma vincenti

Spesso ci lasciamo sopraffare troppo dai paragoni e, spesso, in Italia non riconosciamo il vero valore di un avversario specie quando vengono toccati, battuti i nostri idoli. Il rapporto tra Lewis e i tifosi italiani non è per nulla semplice: odiato, non c’è parola che possa raccontare meglio tutto questo. 7 titoli mondiali, 97 vittorie e 100 Pole sono numeri impressionanti per uno che ha disintegrato quasi ogni record di questo sport, a caccia della perfezione. Colui che, nonostante tutto, è cresciuto con leggende come Senna e Schumacher e il rispetto che nutre per queste vecchie glorie è sotto gli occhi di tutti. Lo stesso che, però, lo ha spinto oltre il limite perchè, tutti questi titoli, non si vincono così per caso: ha avuto a che fare con campioni come Vettel, Alonso, Rosberg e tanti altri che gli hanno reso tortuosa la strada per la gloria.

Oggi parte ancora davanti a tutti, per la 100esima volta lui davanti non vede niente ma sa che dietro c’è chi vuole soffiargli quel trono, quello scettro che custodisce gelosamente. 3 vittorie alle 100 in carriera, chissà quante per raggiungere l’8 titolo iridato: se tutto ciò non basta per lanciarlo nell’Olimpo dei più forti, Lewis arrenditi ma con la consapevolezza di essere il più forte, di aver segnato la tua epoca.