F1, GP Stiria: le parole di Verstappen dopo la pole position

Si sono da poco concluse le qualifiche e sarà Max Verstappen a partire domani in prima posizione nel GP di Stiria. Questa è la primissima pole position sulla pista di casa per la Red Bull che è sembrata molto a suo agio sul circuito austriaco anche durante le sessioni di prove libere. Il diretto rivale Lewis Hamilton su Mercedes è parso un po’ più in difficoltà e si è classificato in terza posizione.

GP di Stiria, Verstappen: “La macchina è molto piacevole da guidare”



Max Verstappen è sembrato molto ottimista al termine del suo giro e soddisfatto delle prestazioni della sua monoposto. Ecco le dichiarazioni che ha rilasciato alla regia internazionale della F1:

“E’ stato un ottimo weekend finora e in qualifica ancora una volta la macchina è stata molto piacevole da guidare. Non è semplice gestire il traffico nelle prime curve però il mio primo giro in Q3 credo sia stato abbastanza buono, ho fatto un buon primo settore. Ovviamente sono molto felice di essere “in casa” e di essere in pole con una Red Bull al primo posto. E’ una pista che non ha tantissime curve, ma sono piuttosto difficili da azzeccare, penso alla curva 1 in frenata, alla salita della curva tre e alla curva 4. E’ una pista breve, ma è difficile fare un bel giro. Il mio tentativo in Q3 non è stato perfetto, ma non male”.

Per quanto riguarda la gara, Verstappen ha affermato:



“Penso che domani non sarà semplice, mi piacerebbe che lo fosse. Credo che comunque è bello che sia una gara combattuta e sono sicuro che sarà una battaglia molto serrata domani come in Francia”.

Domani la sfida sarà tutta tra Red Bull e Mercedes e l’esito non è affatto scontato tanto più che c’è anche l’incognita della pioggia che potrebbe scompigliare le carte in tavola. Appuntamento alle ore 15 su Sky Sport F1 HD.