Cos’è la qualifica sprint al debutto nel Gran Premio di Silverstone?

Quello che si appresta ad iniziare in Gran Bretagna sarà un weekend storico per la Formula 1. Per la prima volta in questo Gran Premio di Silverstone 2021, farà la sua comparsa la gara sprint del sabato. Riavvolgendo il nastro, e procedendo con ordine, è il caso di partire spiegando di cosa si tratti. Parliamo di una mini gara da 100km che avrà luogo il sabato. L’ordine d’arrivo darà anche la griglia di partenza per la gara vera di domenica pomeriggio.

Come funziona la gara sprint?

La mini gara da 100 km sarà una vera gara a tutti gli effetti, senza però alcuna sosta obbligatoria prevista. L’ordine di partenza verrà stabilito in base a una qualifica programmata per la serata di venerdì, di fatto al posto della 2a prova libera. Procedendo a scalare, la qualifica sprint sostituirà le classiche Q1, Q2 e Q3 per decretare l’0rdine di partenza del main event domenicale.

In virtù della lunghezza del tracciato inglese, si prevede che la durata della Sprint Qualifying sarà di 25 minuti, con all’incirca 17 tornate compiute. Sono in palio persino dei punti in aggiunta a quelli canonici della gara vera: 3 al primo, 2 al secondo e 1 al terzo classificato.

Programma del weekend a Silverstone

Come sempre il programma del fine settimana in Inghilterra partirà da oggi, venerdì 16 luglio. Dopo una prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti, si passerà alla preparazione delle qualifiche della gara sprint. Lo start di questa sessione di extra-qualifiche avverrà alle 17:30 nostrane.

Il programma di sabato prevede una nuova sessione di libere al mattino, quelle che canonicamente sono la terza, per lasciare spazio nel pomeriggio alla Sprint Qualifying.

Canonico resta invece il canovaccio della domenica con la sola gara vera fissata per le 16:00 qui da noi. È importante ricordare che sarà possibile seguire l’intero weekend in diretta e in esclusiva solamente sui canali Sky. Per poter assistere alle repliche su TV8 bisognerà invece attendere gli stacchi temporali decisi dalla piattaforma satellitare.