MotoGP: cancellato il GP di Thailandia

MotoGP adesso è ufficiale: il Gran Premio di Thailandia non si disputerà. La gara, prevista per il prossimo mese di ottobre, non potrà svolgersi a causa dell’epidemia di Covid19. Nel Paese asiatico la situazione è peggiorata negli ultimi giorni. Nella sola giornata di ieri si sono registrati oltre 13.000 nuovi contagi, e quindi le autorità competenti hanno deciso di correre ai ripari, cancellando l’evento.

MotoGP Thailandia: la nota ufficiale

La triste decisione è stata presa dalle autorità competenti che hanno diramato, la seguente nota che recita: “La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports sono rammaricate nell’annunciare la cancellazione dell’OR Thailand Grand Prix, che si sarebbe dovuto svolgere al Chang International Circuit dal 15 al 17 ottobre. Nonostante i migliori sforzi di tutte le parti coinvolte, la pandemia di Covid-19 in corso e le conseguenti restrizioni hanno obbligato alla cancellazione dell’evento. Il Campionato del Mondo FIM MotoGP non vede l’ora di tornare a correre davanti alla folla incredibilmente appassionata di Buriram nel 2022. Al momento è allo studio un circuito in sostituzione ed eventuali aggiornamenti verranno pubblicati non appena disponibili”, questo il contenuto del comunicato ufficiale. Alla luce di questi nuovi sviluppi, si dovrà trovare un nuovo circuito in cui correre. E questo è soltanto l’ultimo colpo di scena, in un motomondiale che potrebbe passare alla storia. Infatti Fabio Quartararo attualmente guida la classifica generale, e se dovesse vincerla, si tratterebbe del primo francese ad imporsi, in tutta la storia della MotoGP.