Mondiale F1: cancellata la tappa in Giappone. Disappunto Honda

Mondiale F1: cancellata la tappa di Suzuka. Gli organizzatori del campionato hanno deciso di sopprimere la tappa che avrebbe dovuto disputarsi in terra nipponica. La scelta è legata al fatto che, nella Terra del Sol Levante, la pandemia legata al Covid19 non accenna a placarsi. Quindi per evitare di aggravare la situazione e il sollevarsi di proteste popolari, si è deciso per il secondo anno di fila di non correre nel Paese asiatico.

Mondiale F1: la delusione Honda

La scelta non è andata bene alla casa costruttrice che ha proprio sede in Giappone. Il prossimo anno, come annunciato precedentemente, Honda non correrà più in F1. Nonostante ciò, il suo responsabile marchio e comunicazione ha ribadito che intendono assicurarsi la vittoria. Questo il contenuto della nota diramata: “E’ una disdetta non poter correre a Suzuka per il secondo anno di fila, come Honda ne siamo davvero dispiaciuti perché era il nostro ultimo anno di F1 e per i tanti fan che speravano di partecipare. Noi faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo del titolo prima di chiudere il progetto F1“. Gli organizzatori della rassegna hanno già avviato i contatti per trovare un altro circuito in grado di sostituire la tappa nipponica cancellata.