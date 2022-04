Formula 1, dove vedere GP Emilia Romagna 2022: streaming gratis e diretta TV8?

Il GP Emilia Romagna 2022, valido come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno, si corre domenica 24 aprile alle ore 15 in un circuito lungo 4,909 km ed è caratterizzato da 19 curve. Prima di scoprire dove vedere GP Emilia Romagna 2022 in diretta tv e streaming , ecco un focus sul programma completo di questo weekend australiano.

VENERDÌ 22 APRILE

Prove libere 1: ore 13.30-14.30

Qualifiche per la Sprint Qualifying: ore 17

SABATO 23 APRILE

Prove libere 2: ore 12.30-13.30

Sprint Qualfying: ore 16.30

DOMENICA 24 APRILE

Gara: ore 15

Dove vedere GP Emilia Romagna 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il GP Emilia Romagna 2022 si terrà domenica 24 aprile alle ore 15 e sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite). Il commento sarà di Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené e del giornalista Roberto Chinchero. Dal paddock ci saranno Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, mentre dai box ci sarà Mara Sangiorgio.

La gara sarà visibile in chiaro anche su TV8 in diretta e oltre alla gara sarà visibile anche la Sprint Qualifying. Il GP Emilia Romagna 2022 sarà visibile anche in streaming su Sky Go e sulla stick Now.