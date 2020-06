Formula Uno, su Sky l’esclusiva fino al 2022. E le gare in chiaro?

Formula Uno, Sky rinnova l’esclusiva fino al 2022. Nel prossimo weekend tornerà la Formula Uno con la prima gara della stagione, che si terrà in Austria. Proprio per celebrare la partenza della stagione, Sky ha annuncato il rinnovo per trasmettere le gare nel 2021 e nel 2022. Per quanto riguarda le gare in chiaro, il GP da evidenziare in rosso sul calendario per quanto riguarda la trasmissione su TV8 è il GP di Monza.

Formula Uno, il GP di Monza in chiaro su TV8

Dopo la pausa per il Coronavirus, la Formula Uno riparte il prossimo weekend con il GP dell’Austria che si terrà in terra austriaca il prossimo 5 luglio. Al momento il calendario ufficiale di questa stagione particolare è stato svelato sino al GP di Monza che si terrà a fine settembre. Sky ha anche annunciato che il GP d’ Italia verrà trasmesso in chiaro in diretta anche su TV8, mentre per le restanti gare chi non è abbonato a Sky si guarderà gli altri gran premi in differita. L’altra notizia importante riguarda l’esclusiva delle gare sino al 2022, dunque le voci che volevano la Rai riprendersi la Formula Uno sono prive di fondamento. Oltre a Sky sul territorio italiano la Formula Uno è trasmessa per chi è al confine con la Slovenia oppure chi abita nelle province di Trento e Bolzano può seguire le gare sul canale austriaco ORF.