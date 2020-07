Formula 1, dove vedere qualifiche GP Austria: diretta tv e streaming gratis

In questo secondo weekend di luglio la Formula 1 sbarca di nuovo in Austria dove sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, si correrà la seconda prova del campionato mondiale. La scorsa settimana a trionfare è stato Valtteri Bottas su Mercedes che sul traguardo ha preceduto Charles Leclerc su Ferrari e Lando Norris su McLaren, ricordiamo che il campione in carica Lewis Hamilton, secondo all’arrivo, ha terminato però al quarto posto, penalizzato di cinque secondi sul tempo di gara per aver causato una collisione con Alexander Albon; deludente l’altra Ferrari di Sebastian Vettel che ha chiuso solamente decimo dopo una gara anonima. Dunque all’esordio stagionale le Mercedes sono sembrate ancora una volta superiori a tutte quante le scuderie, vedremo se in questa seconda prova ci sarà soprattutto da parte della Ferrari e della Red Bull quel cambio di passo che servirebbe per non far indirizzare da un parte subito la stagione.

Ricordiamo che il GP d’Austria inizialmente avrebbe dovuto essere l’undicesima prova stagionale ma a causa dell’emergenza Coronavirus la FIA è stata costretta a modificare il calendario, mettendo la corsa austriaca nelle prime due settimane.

Per quanto riguarda invece le previsioni meteo per oggi, il giorno delle qualifiche, è prevista pioggia con probabilità attorno al 90% e con calo delle temperature, mentre domenica il giorno della gara, il cielo dovrebbe essere parzialmente nuvoloso senza precipitazioni.

Dove vedere qualifiche GP Austria: diretta tv e streaming

Le qualifiche del GP d’Austria avranno inizio oggi alle ore 15 e saranno visibili sul canale satellitare Sky, più precisamente su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e su Sky Sport Uno HD (canale 201) con il commento affidato a Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e dal giornalista Roberto Chinchero; inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, mentre ai box ci sarà Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti.

Un’altra modalità di seguire le qualifiche sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.

Per chi vorrà seguire le qualifiche in chiaro, potrà farlo oggi pomeriggio in differita dalle ore 18 su TV8 HD (ch. 121 del decoder e ch. 8 del digitale).