Formula 1, dove vedere qualifiche GP Ungheria: diretta tv e streaming gratis

In questo terzo weekend di luglio la Formula 1 sbarca in Ungheria dove sul circuito dell’Hungaroring di Mogyoród , si correrà la terza prova del campionato mondiale. In queste prime due gare la Mercedes ha fatto capire anche se siamo solo all’inizio, di essere la scuderia da battere anche in questa stagione; nella classifica piloti Bottas e Hamilton sono nelle prime due posizioni rispettivamente a 43 e 37 punti, davanti a Norris della McLaren che di punti ne ha 26, mentre grande delusione iniziale, la Ferrari soprattutto Vettel che ha racimolato solamente un punto (Leclerc 18). Nella classifica costruttori la scuderia di Maranello è al quinto posto, dietro a Mercedes, McLaren, Red Bull e Racing Point.

Nelle prime prove libere disputare ieri mattina, molto bene le Mercedes e le Racing Point con i rispettivi piloti ai primi quattro posti: Hamilton, Bottas, Perez e Stroll; dietro questo quartetto, ci sono stati Ricciardo e le Ferrari di Vettel e Leclerc.

Nel pomeriggio invece si sono disputate le seconde libere che hanno visto al primo posto Vettel, mentre dietro di lui si sono classificati Bottas, Sainz, Stroll e Perez, solamente decimo e sedicesimo posto per Leclerc e Hamilton.

Per quanto riguarda il meteo di oggi, nel primo pomeriggio il cielo dovrebbe essere variabile con un temperatura di circa 21 gradi.

Dove vedere qualifiche GP Ungheria: diretta tv e streaming

Le qualifiche del GP d’Ungheria avranno inizio oggi alle ore 15 e saranno visibili sul canale satellitare Sky, più precisamente su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e su Sky Sport Uno HD (canale 201) con il commento affidato a Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e dal giornalista Roberto Chinchero; inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, mentre ai box ci sarà Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti.

Un’altra modalità di seguire le qualifiche sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento. Inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare le qualifiche anche in 4K HDR.

Per chi vorrà seguire le qualifiche in chiaro, potrà farlo oggi pomeriggio in differita dalle ore 18 su TV8 HD (ch. 121 del decoder e ch. 8 del digitale).