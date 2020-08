F1, dove vedere il GP Silverstone 70° anniversario: diretta tv e streaming gratis

Quinto appuntamento del Mondiale 2020 di F1. Si correrà ancora in Inghilterra, in base al nuovo calendario di Formula 1 stilato tenendo conto dell’emergenza Covid-19, e questa volta la gara sul circuito di Silverstone coinciderà con una ricorrenza speciale: il 70° anniversario della corsa. Il pilota più atteso è il campione in carica, Lewis Hamilton, anche se in qualifica in pole position ci è finito il compagno di scuderia, Valtteri Bottas. Ancora male Ferrari che partirà ottava con Charles Leclerc e dodicesima con Sebastian Vettel. Super Hulkenberg che partirà dalla terza posizione, davanti alla RedBull di Max Verstappen. Ecco di seguito dove vedere la gara.

F1 – Dove vedere il GP di Silverstone in diretta tv

Il Gran Premio, con partenza fissata per domenica 9 agosto alle ore 15:10, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201), in chiaro per abbonati. Per chi non è abbonato Sky potrà vedere la gara in differita alle ore 18:00 su TV8.

F1 – Dove vedere il GP di Silverstone in diretta streaming gratis

Per chi non potrà vedere la gara da casa, sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming attraverso l’applicazione SkyGo (da pc, notebook, tablet e smartphone sia android che ios) oppure collegandosi alla piattaforma NowTv.