F1, Stroll non sta bene: in Racing Point uno tra Hulkenberg e Vandoorne. Ecco i dettagli

F1 – Il pilota canadese, Lance Stroll, non ha preso parte alle prove libere 3 del Gran Premio dell’Eifel sul tracciato del Nurburgring. Come ha comunicato la Racing Point, il pilota non si è sentito bene ed è in dubbio anche la sua presenza anche nelle qualifiche. La scuderia di Lawrence Stroll ha convocato in via precauzionale il pilota tedesco, Nico Hulkenber. Nico ha già sostituito Sergio Perez a Silverstone, ma c’è un nodo da risolvere: il tampone a cui è stato sottoposto per entrare nella bolla. Ecco di seguito maggiori dettagli.

F1 – Lance Stroll potrebbe saltare il GP dell’Eifel

Nico Hulkenberg è stato convocato al Nurburgring in via precauzione dalla Racing Point a causa dell’assenza di Lance Stroll: il pilota canadese non è sceso in pista nelle terze prove libere perché non si è sentito bene. Il pilota tedesco è arrivato al circuito ed è stato sottoposto al tampone per accedere nella bolla. I risultati generalmente non sono immediati, ma sarebbe a disposizione un test rapido per avere un responso in grado di riuscire a far salire il pilota tedesco a bordo della Racing Point il prima possibile. In caso di forfait per Stroll e di positività o di tempi troppo lunghi per Hulkenberg, resta l’ipotesi Vandoorne.