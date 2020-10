Formula 1, dove vedere qualifiche GP Emilia Romagna: diretta tv e streaming gratis

In questo ultimo weekend di ottobre è in programma il GP dell’Emilia Romagna (Imola) di Formula 1 con la novità di un’unica sessione di prove libere da novanta minuti che cominceranno domani mattina dalle ore 10 e poi alle 14 si disputeranno le qualifiche; ricordiamo che per la prima volta nella storia della Formula 1, l’Italia ospita nel proprio territorio tre Gran Premi validi per il campionato mondiale considerando anche il Gran Premio della Toscana altra novità della stagione 2020 (oltre che a quello di Monza).

L’ultima volta che si è corso ad Imola nel 2006, la vittoria andò al ferrarista Micheal Schumacher, davanti alla Renault di Fernando Alonso e alla McLaren di Juan Pablo Montoya; nel circuito attuale non c’è più la chicane della Variante Bassa, presente invece precedentemente, mentre saranno 63 giri da percorrere per un totale di 309.049 km.

Dove vedere qualifiche GP Emilia Romagna: diretta tv e streaming gratis

Le qualifiche del GP dell’Emilia Romagna avranno inizio domani pomeriggio alle ore 14 e saranno visibili sul canale satellitare Sky, più precisamente su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e su Sky Sport Uno HD (canale 201), con collegamento a partire dalle ore 13.55; il commento sarà affidato a Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e dal giornalista Roberto Chinchero; inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, mentre ai box ci sarà Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti. Inoltre, Sky garantisce la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite

Un’altra modalità di seguire le qualifiche sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.

Le qualifiche, ma anche la gara di domenica, saranno visibili in contemporanea anche in chiaro su TV 8 (canale 8 del digitale terreste e 121 del decoder Sky) compreso lo streaming (gratuito) sul sito del canale (www.tv8.it).