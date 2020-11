Ferrari, Binotto annuncia: “La Ferrari deciderà entro due settimane quale pilota dell’Academy entrerà in F1 nel 2021”

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ai microfoni del sito ufficiale della F1 ha annunciato che tra due settimane saranno annunciati i piloti dell’Academy che entreranno in F1 nel 2021

“Non credo che aspetteremo l’ultima gara in Bahrain o ad Abu Dhabi. Penso che sia qualcosa che decideremo entro le prossime due settimane. Come abbiamo detto, non c’è posto per tutti , ha continuato Binotto. “Penso che stiano facendo tutti bene in F2 al momento, se consideriamo Mick Schumacher , Callum Ilott e Robert Shwartzman. La decisione potrebbe non essere facile: Ilott e Schumacher avrebbero dovuto svolgere una sessione di FP1 al Gran Premio dell’Eifel a ottobre, ma la fitta nebbia al Nurburgring ha annullato tutto il venerdì e nessuno dei due è stato in grado di scendere in pista.

“Hanno una stagione da finire, sono tutti concentrati sulla prossima gara in Bahrain – sono una sfida per il campionato, che è molto importante per loro. Ci sarà l’opportunità di correre di nuovo nelle FP1 ad Abu Dhabi, e poi potrebbero esserci ancora dei test per giovani piloti ad Abu Dhabi, ma noi prendiamo la nostra decisione e la decisione sarà presa su come hanno fatto finora, come hanno sviluppato il loro potenziale.Il nostro obiettivo non è portarli in F1; è portarli un giorno alla Scuderia Ferrari – con le macchine rosse – e qualunque sia la strada per raggiungerlo, è meno importante.

Ci sarà uno di quei piloti che avrà un posto in F1 il prossimo anno, gli altri avranno opportunità e sta a noi organizzarlo e dare a tutti loro un’opportunità” ha concluso Binotto