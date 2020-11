Ferrari, Leclerc: “Grazie a Vettel sono cresciuto come persona”

Charles Leclerc ai microfoni della Bild ha parlato di Sebastian Vettel

” Grazie a Seb sono cresciuto come pilota ma anche come persona – ha confessato il pilota del Principato di Monaco – sono rimasto colpito dal modo in cui lavora con la squadra, dal modo in cui valuta i dati e da come dà il suo feedback. È incredibilmente professionale e tutti lo rispettano. Anche se abbiamo avuto qualche problema in pista, come in Brasile l’anno scorso – ha dichiarato Leclerc – il rispetto tra noi è sempre stato presente. Penso che sia un anno difficile per Seb, anche perché è il suo ultimo in Ferrari. Ma lui viene coinvolto come sempre. Io cerco di dare il 200% ogni volta che sono in macchina. Ho cambiato il mio approccio. Quest’anno cerco di dare tutto, dalle PL1 alla gara. Questo mi ha aiutato in qualifica e nel guidare l’auto costantemente al limite. Io gli auguro che la sua nuova avventura in Aston Martin vada bene. Rischiare di vederlo solo da dietro? Sono sicuro che faremo un buon lavoro in Ferrari. Faremo un grande passo avanti nella prossima stagione e alla fine saremo davanti” ha concluso il pilota monegasco

Mondiale piloti

1 Lewis Hamilton 282

2 Valtteri Bottas 197

3 Max Verstappen 162

4 Daniel Ricciardo 95

5 Charles Leclerc 85

6 Sergio Perez 84

7 Lando Norris 69

8 Carlos Sainz 65

9 Alexander Albon 64

10 Pierre Gasly 63

11 Lance Stroll 57

12 Esteban Ocon 40

13 Daniil Kvyat 26

14 Sebastian Vettel 18

15 Nico Hulkenberg 10

16 Antonio Giovinazzi 4

17 Kimi Raikkonen 4

18 Romain Grosjean 2

19 Kevin Magnussen 1

20 Nicholas Latifi 0

21 George Russell 0