Formula 1, quasi definita la line-up 2021: ecco i piloti e le rispettive scuderie

Siamo vicini alla conclusione del Mondiale 2020 di Formula 1 e già da tempo le varie scuderie stanno lavorando al progetto 2021: sia dal punto di vista della monoposto e sia dal punto di vista del roster della scuderia. Nelle ultime ore ci sono state tante novità proprio in vista della line-up 2021, con alcune scuderie (come la Haas) che ha ufficializzato i propri piloti per il Mondiale 2021. Il Mondiale 2021 sarà l’ultimo campionato prima della rivoluzione tecnica e quindi sarà una stagione particolare ed importante in vista del futuro. In realtà la rivoluzione tecnica doveva avvenire nel Mondiale 2021 ma a causa dell’emergenza coronavirus, la Fia in accordo con tutte le scuderie ha deciso di rinviare l’ingresso del nuovo regolamento tecnico spostandolo al 2022. Un rinvio che certamente ha cambiato i progetti e le ambizioni dei singoli piloti. Ecco di seguito la line-up 2021.

Formula 1 – La line-up dei piloti 2021

Ecco di seguito la line-up del Mondiale 2021, scuderia per scuderia, con le varie date di scadenza di contratto:

MERCEDES:

Valtteri Bottas (Scadenza contratto nel 2021)

Lewis Hamilton (Dubbio: manca ancora il rinnovo di contratto)

FERRARI:

Charles Leclerc (Scadenza contratto nel 2024)

Carlos Sainz (Scadenza contratto nel 2022)

RED BULL:

Max Verstappen (Scadenza contratto nel 2023)

Alexander Albon (In scadenza) – In alternativa: Sergio Perez, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg

MCLAREN:

Lando Norris (Scadenza contratto nel 2021)

Daniel Ricciardo (Scadenza contratto nel 2022)

RENAULT:

Esteban Ocon (Scadenza contratto nel 2021)

Fernando Alonso (Scadenza contratto nel 2022)

ALFA ROMEO:

Antonio Giovinazzi (Scadenza contratto nel 2021)

Kimi Raikkonen (Scadenza contratto nel 2021)

ASTON MARTIN (ATTUALE RACING POINT):

Lance Stroll (Scadenza contratto nel 2021)

Sebastian Vettel (Scadenza contratto nel 2021)

HAAS:

Mick Schumacher (Scadenza contratto nel 2022)

Nikita Mazepin (Scadenza contratto nel 2022)

WILLIAMS:

George Russell (Scadenza contratto nel 2021)

Nicholas Latifi (Scadenza contratto nel 2021)

ALPHA TAURI:

Pierre Gasly (Scadenza contratto nel 2021)

Daniil Kvyat (In scadenza) – In alternativa: Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Yuki Tsunoda, Alexander Albon