F1, presentata la nuova Aston Martin: Vettel-Stroll pronti

Svelata oggi la nuova AMR21, l’ultima monoposto della Aston Martin pronta per la nuova stagione. Nella scuderia Brittanica un duetto composto da Sebastian Vettel e Lance Stroll. Il tedesco è in cerca di una nuova sfida dopo la parentesi con la Ferrari, Stroll è pronto a fare il tanto atteso salto di qualità. Nasce definitivamente quindi l’Aston Martin Cognizant Formula One Team, che prende il posto della Racing Point, con una tinta smeraldo indistinguibile.

Vettel e Stroll pronti a gareggiare in pista

Nuovo inizio dunque per Sebastian Vettel, pieno di voglia di rivalsa, queste le sue parole:”La fame è quella di sempre, è per quello che sono qui, amo le corse, voglio vincere, il progetto è nuovo e anche per me si apre un nuovo capitolo. Non vedo l’ora di correre, l’obiettivo di tutti è vincere ed è per questo che corriamo. La mia esperienza può aiutare il team, che è più forte del passato“. Anche Lance Stroll molto sicuro di sé e del nuovo team:”Si apre un nuovo capitolo, il nome Aston Martin porta energia nel team, l’anno scorso abbiamo imparato molto, c’è potenziale. Personalmente punterò a migliorare la mia guida, ho centrato un paio di podi l’anno scorso, l’obbiettivo è sempre fare meglio”. I due piloti pronti per la nuova stagione al via il 28 marzo in Bahrain.