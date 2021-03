Formula 1, Hamilton: “Addio alla Mercedes”. Ecco i dettagli

Non è ancora iniziata la prima gara della stagione 2021 di Formula 1 ma all’interno del circus è stata scagliata la prima bomba: l’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes. A scagliare la bomba è stato Zak Brown, team principal e amministratore delegato McLaren. Il manager McLaren si è speso sulla Mercedes del prossimo anno e in particolare sulla coppia di piloti Hamilton-Bottas. In poche parole ha sganciato una bomba atomica. Ecco di seguito le parole del manager McLaren.

Addio Hamilton – Le parole di Zak Brown

Ecco le parole dell’amministratore delegato McLaren: “Penso che tra un anno Toto Wolff rinnoverà completamente la squadra. A guidare la Mercedes saranno Max Verstappen e George Russell. Non so nulla di certo, ma questa è la sensazione”. Queste parole molto importanti parlano quindi di un addio di Lewis Hamilton alla Formula 1, dopo che ha rinnovato dopo molti tentennamenti e per un solo anno, e anche di Valtteri Bottas. La cosa più sorprendente è il fatto che dalla Red Bull arriverebbe uno dei piloti più promettenti del Circus, ovvero, Max Verstappen. A fare coppia con lui, secondo le parole di Zak Brown, ci sarà il talentuoso George Russell. Insomma, il prossimo anno la scuderia tedesca schiererebbe una super giovane coppia e con tantissimo potenziale. Parole pesanti e anche attendibili, visto che la fonte è Brown.