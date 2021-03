Formula 1, test Bahrain 2021: i risultati e tempi del day-1

Alle ore 17:00 si è conclusa la prima giornata di test invernali della stagione 2021 di Formula 1 sulla pista del Bahrain International Circuit. Molti piloti si sono scambiati tra di loro: alcuni hanno girato nel mattino mentre altri nel pomeriggio, ma non è stato per tutti così (es. in Redbull ha girato solo Max Verstappen). Al termine della prima giornata a stabilire il miglior tempo è stato Max Verstappen con 1’30”674 e 138 giri. A completare la prima fila virtuale c’è Lando Norris e seguito da Ocon, anche lui tutta la giornata in pista. Stupisce in positivo l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e in negativo l’Haas di Mick Schumacher. Ferrari quinta con Carlos Sainz mentre Mercedes indietro con Lewis Hamilton e ultima con Vallteri Bottas. Il pilota finlandese non ha girato in mattinata a causa di un guasto al cambio. Ecco di seguito i tempi e i risultati della prima giornata.

Formula 1 – I risultati del day-1

Max Verstappen (RedBull): 1’30”674 – 138 giri Lando Norris (McLaren): 1’30”889 – 41 giri Estaban Ocon (Alpine): 1’31”146 – 127 giri Lance Stroll (Aston Martin): 1’31”782 – 44 giri Carlos Sainz (Ferrari): 1’31”919 – 54 giri Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1’31”945 – 66 giri Daniel Ricciardo (McLaren): 1’32”203 – 45 giri Pierre Gasly (AlphaTauri): 1’32”231 – 74 giri Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1’32”727 – 37 giri Lewis Hamilton (Mercedes): 1’32”921 – 41 giri Charles Leclerc (Ferrari): 1’33”242 – 59 giri Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1’33”320 – 63 giri Sebastian Vettel (Aston Martin) – 1’33”742 – 51 giri Roy Nissany (Williams) – 1’33”789 – 83 giri Nikita Mazepin (Haas) – 1’34”798 – 67 giri Mick Schumacher (Haas) – 1’36”127 – 15 giri Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’36”850 – 6 giri