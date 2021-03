Formula 1, test Bahrain 2021: i risultati e tempi del day-2

Chiusa anche la seconda giornata dei test invernali della stagione 2021 di Formula 1. Sul circuito del Bahrain International Circuit il miglior tempo è quello registrato, nel pomeriggio, da Valtteri Bottas in 1’30”289. Prestazione che smentisce in parte le parole dette in mattinata dal team principal Toto Wolff. Secondo un ottimo Gasly, poi Stroll, Norris e un top Antonio Giovinazzi. Allarme in casa Ferrari che mette in mostra una sessione non esaltante, soprattutto nel long run: evidenziati i problemi di gestione gomme che hanno caratterizzato la scorsa stagione. In mattinata problemi al cambio per l’Aston Martin di Sebastian Vettel: il pilota tedesco ha girato solamente 10 giri. I flop di giornata sono le due Haas: molto lente e lontane dal gruppo. Ecco di seguito i tempi e i risultati del day-2.

Formula 1 – I risultati del day 2

Valtteri Bottas (Mercedes): 1’30”289 – 53 giri Pierre Gasly (AlphaTauri): 1’30”413 – 81 giri Lance Stroll (Aston Martin): 1’30”460 – 64 giri Lando Norris (McLaren): 1’30”586 – 48 giri Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1’30”760 – 122 giri Charles Leclerc (Ferrari): 1’30”886 – 71 giri Nicolas Latifi (Williams): 1’31”672 – 130 giri Sergio Perez (Red Bull): 1’31”682 – 115 giri Daniel Ricciardo (McLaren): 1’32”215 – 52 giri Fernando Alonso (Alpine) – 1’32”339 – 125 giri Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1’32”684 – 57 giri Mick Schumacher (Haas): 1’32”883 – 83 giri Carlos Sainz (Ferrari): 1’33’072 – 56 giri Nikita Mazepin (Haas): 1’33”101 – 76 giri Lewis Hamilton (Mercedes): 1’33”399 – 58 giri Sebastian Vettel (Aston Martin): 1’38”849 – 10 giri