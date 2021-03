Formula 1, test Bahrain 2021: i risultati e tempi del day-3

Con le sessioni di oggi si chiudono i test invernali della stagione 2021 di Formula 1. Il miglior tempo del day-3 è firmato Max Verstappen che, con una Red Bull in grande forma, chiude in 1’28”960. Bene anche il compagno di squadra, Sergio Perez, che in mattinata è stato il migliore e ha ottenuto il primo posto (con condizioni di pista differenti). La rivelazione del terzo giorno di test è stato il rookie dell’AlphaTauri Yuki Tsunoda. Il giovane pilota, classe 2000, ha chiuso la giornata in seconda posizione davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo bene anche nel long run mentre in difficoltà, nella mattinata, Charles Leclerc. Mercedes ancora nascosta: bene Valtteri Bottas, male un Hamilton nervoso che perde più volte la monoposto e chiude in quinta posizione. Ottima prestazione dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen che si posiziona in quarta posizione mentre continuano i problemi di affidabilità per l’Aston Martin. Ecco di seguito i tempi e i risultati del day-3.

Formula 1 – I risultati del day 3

Max Verstappen (Red Bull): 1’28”960 – 58 giri Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1’29”053 – 85 giri Carlos Sainz (Ferrari): 1’29”611 – 74 giri Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1’29”766 – 159 giri Lewis Hamilton (Mercedes): 1’30”025 – 50 giri George Russell (Williams): 1’30”117 – 153 giri Daniel Ricciardo (Renault): 1’30”144 – 69 giri Sergio Perez (Red Bull): 1’30”187 – 49 giri Fernando Alonso (Alpine): 1’30”318 – 70 giri Charles Leclerc (Ferrari): 1’30”486 – 80 giri Lando Norris (McLaren): 1’30”661 – 56 giri Pierre Gasly (AlphaTauri): 1’30”828 – 76 giri Estaban Ocon (Alpine): 1’31”310 – 61 giri Nikita Mazepin (Haas): 1’31”310 – 63 giri Mick Schumacher (Haas): 1’32”053 – 78 giri Valtteri Bottas (Mercedes): 1’32”406 – 86 giri Sebastian Vettel (Aston Martin): 1’35”041 – 56 giri