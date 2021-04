F1: Cancellato il Gp del Canada, al suo posto il Gp della Turchia

Ora è ufficiale: la Turchia sostituirà il Canada nel calendario F1 2021. La decisione è stata presa a seguito delle restrizioni sui viaggi internazionali nel Canada, cosa che rende impossibile alla Formula 1 entrare senza una quarantena di 14 giorni.

Il Gran Premio si correrà a Istanbul nel weekend dell’11-13 giugno. La Turchia torna nel calendario dopo l’emozionante gara di novembre, gara in cui Lewis Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la settima volta in carriera. Siamo entusiasti di confermare che la Turchia ospiterà un Gran Premio nel 2021 dopo un’incredibile gara della scorsa stagione – ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. Voglio ringraziare il promotore e le autorità canadesi per tutti i loro sforzi nelle ultime settimane, ma la situazione del viaggio ha reso i nostri piani impossibili. Voglio ugualmente ringraziare il promotore e le autorità in Turchia per la loro continua disponibilità a ospitare una gara di Formula 1 che mostra l’enorme interesse per il nostro sport e la speranza da molte località di avere un Gran Premio”. La comunità di Formula 1 continuerà a viaggiare in questa stagione con rigorose misure di sicurezza che ci hanno permesso di viaggiare in sicurezza in 12 paesi e di consegnare 17 gare nel 2020. Continueremo ad operare in modo da proteggere la sicurezza del nostro personale e delle comunità che visitiamo.