F1, dove vedere le qualifiche del GP di Imola: diretta tv e streaming gratis

Dopo il primo Gran Premio della stagione in Bahrain, il campionato Mondiale 2021 di F1 si sposta in Italia. Nel weekend dal 16 al 18 aprile 2021 si correrà a Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy. Giornata importante sarà quella di sabato, nella quale si deciderà la griglia del Gran Premio. Qualifiche che inizieranno alle ore 14:00 e non alle ore 15:00, orario cambiato in questa stagione, e che vede grandi protagonisti le Mercedes di Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Inoltre, ci si aspetta una bella prestazione dalla Ferrari, dopo l’ottima prova in Bahrain di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ecco di seguito dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming gratis.

F1 – Dove vedere le qualifiche del GP di Imola

Le Qualifiche (Q1, Q2 e Q3) del Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy di scena a Imola nella giornata di sabato 17 aprile 2021 a partire dalle ore 14:00 saranno visibili sia in diretta tv e streaming in chiaro. Infatti, le qualifiche oltre ad essere visibili sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, saranno visibili in chiaro sul canale Tv8. Questo perché il Gran Premio dell’Emilia Romagna è uno dei cinque Gran Premi stagionali che Sky trasmetterà in diretta anche in chiaro su TV8.