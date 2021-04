F1, incidente Bottas-Russell: insulti e dito medio. Ecco cos’è successo [VIDEO]

Momenti di paura durante il Gran Premio di F1 dell’Emilia Romagna e del Made in Italy sulla pista di Imola: durante il giro numero 34 c’è stato un pauroso incidente a oltre trecento kilometri orari tra la linea del traguardo e il Tamburello con protagonisti Valtteri Bottas e George Russell. Incidente che ha causato la bandiera rossa e venti minuti di stop a causa dei troppi detriti in pista. Ma cosa è accaduto tra i due? Ecco di seguito il racconto e il video.

Al giro 34 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, il pilota della Williams sembra perdere la sua monoposto sull’erba e va a colpire la monoposto del pilota numero 77 Mercedes, che forse l’aveva accompagnato leggermente fuori. Sta di fatto che i due piloti si scontrano e finiscono entrambi, violentemente, contro le barriere. Da qui inizia la litigata tra i due piloti: i due si accusano a vicenda, Bottas fa un gestaccio (dito medio) verso Russell che, furioso, esce dalla sua monoposto e corre a rispondere. Dalle immagini tv si vede che, mentre Valtteri Bottas è ancora dentro alla sua monoposto, George Russell gli dà uno schiaffo sul casco. Tra i due sembra proprio il pilota britannico ad avere la maggior parte delle colpe, ma toccherà ai commissari stabilire chi ha ragione.

Russell smacking Bottas on the helmet while Bottas gives Russell the finger 😳🌶 pic.twitter.com/z4oHY8XYCe

— ESPN F1 (@ESPNF1) April 18, 2021