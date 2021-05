F1, dove vedere GP Portogallo 2021: streaming e diretta TV8?

GP Portogallo 2021, terzo appuntamento stagionale della Formula Uno. Domenica 2 Maggio si scaldano nuovamente i motori sul circuito di Portimao dopo le vittorie di Hamilton e Verstappen nelle prime due gare. La coppia Ferrari composta da Sainz e Leclerc è a caccia del primo podio del 2021 dopo il quarto e il quinto posto della scorsa settimana al GP di Imola. Il GP Portogallo 2021 si corre alle ore 16 italiane sul tracciato Autódromo Internacional do Algarve di 4.653 metri che verrà percorso in gara 66 volte per un totale di 306.826 chilometri. Nel 2020 vittoria del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton davanti a Bottas e Verstappen. Il giro record assoluto del tracciato appartiene a Bottas con il 1’16”466 stabilito nelle qualifiche 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=nQ8du5ysxTI

GP Portogallo 2021, il programma completo del weekend

Venerdì 30 Aprile

Libere 1 ore 12.30

Libere 2 ore 16.00



Sabato 1 Maggio

Libere 3 ore 13.00

Qualifiche ore 16.00

Domenica 2 Maggio

Gara ore 16.00



Dove vedere GP Portogallo 2021 Formula Uno, streaming gratis e diretta tv Sky o TV8? Replica F1 in chiaro GP Portimao

Il GP Portogallo 2021 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Uno (canale 201 telecomando Sky) e Sky Sport F1 HD (canale 207 telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il gran premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere il GP Bahrain anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. Il Gran Premio Portimao sarà visibile anche in differita in chiaro alle ore 18 su TV8 mentre le qualifiche saranno trasmesse sul digitale terrestre sabato 1 Maggio alle ore 18.