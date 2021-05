F1, dove vedere le qualifiche del Gp Spagna: diretta tv e streaming gratis

Questo weekend si correrà sul circuito di Montmelò il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Si corre a distanza di una settimana dalla bella gara a Portimao dove ha vinto Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas, e anche questo weekend i riflettori saranno puntati sui due piloti Mercedes e il pilota olandese della Red Bull che stanno dominando il Mondiale 2021. La gara si correrà domenica 9 maggio alle ore 15 mentre uno dei momenti più emozionanti e determinati del weekend, ovvero le qualifiche (Q1, Q2 e Q3), prenderanno inizio sabato 8 maggio alle ore 15 e con un Lewis Hamilton a caccia della centesima Pole Position. Ecco di seguito dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming gratis.

F1 – Dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche (Q1, Q2 e Q3) che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna prenderanno inizio alle ore 15. Sarà possibile seguirle in diretta tv sui canali Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) oltre che in diretta streaming su Sky Go e NowTv. Inoltre, il Gran Premio di Spagna e quindi anche le qualifiche saranno visibili per tutti, in chiaro su TV8 (canale 8), ma non sarà visibile in differita.