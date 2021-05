Sky o Tv8? Dove vedere F1 Gp Spagna 2021, streaming e diretta tv

Dove vedere il Gp di Spagna 2021, diretta tv su Sky o Tv8. Il programma completo del weekend con tutti gli orari e le emittenti che trasmettono la F1.

F1 Gp di Spagna 2021, quarto appuntamento stagionale. Dopo la seconda vittoria di Hamilton in questo campionato, Verstappen cerca subito di rispondere al rivale inglese, per non vedersi allungare il distacco che li separa in classifica, ora di soli 8 punti. L’olandese ha già vinto in Spagna, nel 2016. Ma Hamilton ha trionfato con la sua Mercedes negli ultimi quattro Gran Premi. Per la Ferrari è importante non perdere il treno McLaren, diretta avversaria per la corsa al terzo posto costruttori. La pista in Catalogna è cara alla scuderia di Maranello, che detiene il primato di vittorie in questo circuito: 12. Sainz è a caccia del riscatto, dopo la brutta prestazione che abbiamo visto domenica scorsa. Ci proverà nel suo circuito di casa. Leclerc invece proverà a centrare il primo podio stagionale per la Rossa. Il Gp di Spagna si corre sul circuito di Montmelò. È lungo 4675 metri e in totale ha 16 curve.

F1 Gp Spagna 2021, il programma completo del weekend

Venerdì 7 maggio

Prove libere 1 – ore 11:30-12:30

Prove libere 2 – ore 15:00-16:00

Sabato 8 maggio

Prove libere 3 – ore 12:00-13:00

Qualifiche – ore 15:00

Domenica 9 maggio

Gara – ore 15:00

Dove vedere il Gp di Spagna di F1: Sky o Tv8

Dove vedere Il Gp di Spagna 2021, diretta tv su Sky o Tv8. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Uno (canale 201 telecomando Sky) e Sky Sport F1 HD (canale 207 telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il gran premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la gara anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il Gran Premio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. Il Gran Premio di Spagna sarà visibile anche in diretta in chiaro su Tv8 alle ore 15, sia per quanto riguarda la qualifica che la gara.