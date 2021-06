Gp di Baku: nelle prove libere sfrecciano le Red Bull davanti alle Ferrari. Male le Mercedes

Nelle sessioni libere del 6º appuntamento Mondiale in Azerbaigian, Perez e Verstappen staccano tutti. Attardate le Mercedes (11ª e 16ª), mentre le Ferrari di Sainz e Leclerc chiudono rispettivamente al 3º e 4º posto.

La Red Bull mette le ali e si beve tutte le avversarie nelle sessioni libere del venerdi. Grande protagonista della giornata è stato Sergio Perez che in 1’42” 115 ha preceduto il suo compagno di squadra Verstappen. Le Ferrari hanno concluso le loro fatiche in 3ª e 4ª posizione, con Sainz a 128/1000 dal tedesco e Leclerc a 321/1000 dall’iberico e suo collega di scuderia.

Ottimo il 5º posto di Pierre Gasly (Alpha Turi) che precede il sempre verde Fernando Alonso dell’Alpine. L’Italiano Giovinazzi (Alfa Romeo) chiude 7º precedendo Lando Norris della McLaren. Male le Mercedes di Hamilton e Bottas, che finiscono in 11ª e 16ª piazza. Le frecce argento, dominus totali delle ultime stagioni, avranno già quest’oggi la possibilità di recuperare il Gap dalle loro avversarie, nelle prove che contano sul serio.

L’ultima edizione del Gp azero, disputatasi nel 2019, vide il trionfo di Bottas su Hamilton, che precedettero la Ferrari di Vettel, quando ancora il cavallino rampante era in auge. In quella competizione il giro più veloce portò la firma del talentuoso Charles Leclerc, il quale fermò le lancette del cronometro in 1′ 43″ 009.

Classifica iridata

1) Verstappen-Red Bull

105 punti.

2) Hamilton-Mercedes

101 p.

3) Norris-Mclaren

56 p.

4) Bottas-Mercedes

47 p.

5) Perez-Red Bull

44 p.

6) Leclerc-Ferrari

40 p.

7) Sainz-Ferrari

38 p.

8) Ricciardo-McLaren

24 p.

9) Gasly-Alpha Tauri

16 p.

10) Ocon-Alpine

12 p.

Classifica costruttori

1) Red Bull

149 punti

2) Mercedes

148 p.

3) Mclaren

80 p.

4) Ferrari

78 p.

5) Aston Martin

19 p.

6) Alpha Tauri

19 pt.

7) Alpine

17 p.

8) Alfa Romeo

1 p.

Prossimo Gp:

Le Castellet (Fra) il 20-06-2021.