F1 GP Silverstone: Hamilton primo in qualifica, ma la pole è domani!

Sembrava essere il weekend di Verstappen e della Red Bull qui a Silverstone, invece ecco Hamilton che tira fuori il coniglio dal cilindro. Il campionissimo caccia fuori una prestazione da leone, mettendosi davanti già in Q2 e conquistando il miglior tempo anche in Q3 (appena 75 millesimi dal rivale) . Secondo quindi l’olandese che domani, nella sprint race, andrà all’attacco di Lewis per la pole.

Terzo un solidissimo Bottas, che era andato molto bene anche nelle libere. Seguono poi Leclerc e Perez, il secondo dei quali si vede annullato l’ultimo giro per aver oltrepassato i limiti della pista.

Poi in settima e in sesta posizione le McLaren di Norris e Ricciardo, che precedono il principino Russell ottavo, spettacolare sulla Williams. Il giovanissimo talento inglese sta dimostrando davvero di essersi meritato il passaggio in Mercedes nel 2022.

Chiudono i primi 10 un deludente Sainz, che ci si aspettava un paio di posizioni più su, e il veterano Vettel.

Eliminati in Q1 Tsunoda, Raikkonen, Latifi, Schumacher, Mazepin. Fuori in Q2 Alonso, Gasly, Ocon, Giovinazzi, Stroll.

Cosa aspettarsi domani

Per la prima volta nella storia della Formula 1 non sarà il più veloce nel giro secco a partire in pole, ma il tutto si deciderà nella minigara di domani. Nonostante Hamilton sia riuscito a sfilare il primo posto a Max stasera, nella sprint race non potrebbe essere tutto così semplice.

Per quanto riguarda il resto della griglia, tutto sembra indecifrabile. Ci rimetterà con ogni probabilità George Russell, molto veloce in qualifica ma mai altrettanto in gara a causa della vettura. Buona notizia dunque per i ferraristi, soprattutto per lo spagnolo Sainz che deve rimediare alla magra figura di oggi.

La Griglia della Sprint Race

1- Ham

2- Ver

3- Bot

4- Lec

5- Per

6- Nor

7- Ric

8- Rus

9- Sai

10- Vet

11- Alo

12- Gas

13- Oco

14- Gio

15- Str

16- Tsu

17- Rai

18- Lat

19- Msc

20- Maz