Formula 1, GP d’Austria 2021: ecco dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Terzo appuntamento consecutivo del Mondiale 2021 di Formula 1. A distanza di una settimana si torna a correre sul circuito di Spielberg, per il secondo Gran Premio d’Austria. Dopo la vittoria della Red Bull, di solo una settimana fa, si attende la reazione Mercedes. Circuito che resterà invariato rispetto allo scorso weekend, ma la novità che potrebbe rimescolare le carte è quella che si correrà con le gomme più soffici della gamma Pirelli 2021 (C3, C4 e C5). Dopo la Pole Position della scorsa settimana di Max Verstappen, Lewis Hamilton proverà a fare di meglio il sabato. Ecco di seguito dove vedere in diretta tv e streaming le qualifiche del Gran Premio d’Austria.

Formula 1 – Dove vedere le qualifiche in diretta tv

Sarà possibile seguire le qualifiche del secondo Gran Premio d’Austria della stagione in diretta tv su Sky Sport F1 a partire dalle ore 15:00. Inoltre, sarà possibile vederle in differita sul canale TV8 a partire dalle ore 18:30.

Formula 1 – Dove vedere le qualifiche in diretta streaming

Sarò possibile seguire le qualifiche del secondo Gran Premio d’Austria della stagione anche in diretta streaming. Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire le qualifiche sulla piattaforma Sky Go. Per i non abbonati, sarà possibile acquistare e seguire l’evento su NowTv.