F1, Ecco tutti i dettagli sulle monoposto del 2022

Dopo un finale di stagione con le scintille tra Red Bull e Mercedes, tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, e la vittoria del primo titolo mondiale per il pilota olandese, è già tempo di pensare al Mondiale 2022, che porterà in pista novità rivoluzionarie. La prime finestre per capire la rivoluzione della Formula 1 del Mondiale 2022 saranno le prime presentazioni delle monoposto e i test di Barcellona di fine febbraio. Ecco di seguito le anticipazioni sulle monoposto, ma anche i dettagli su gomme e freni che ci accompagneranno a partire dal prossimo campionato mondiale, che si annuncia incerto ed equilibrato come non mai.

Come saranno le Monoposto del 2022? I dettagli

Ecco qui una piccola analisi sulle monoposto della prossima stagione: a partire dal cambiamento della grandezza delle gomme, fino ad un concetto di aerodinamica che vedrà ali anteriori e posteriori modificate e molto più semplificate.

ALI ANTERIORI – L’obiettivo per la prossima stagione è quello di avere delle monoposto che possano inseguirsi in modo ravvicinato, senza essere disturbate dall’effetto scia. Per questo vedremo la presenza di ali anteriori molto semplificate a livello aerodinamico.

ALI POSTERIORI – Lo stesso discorso fatto prima per le ali anteriori vale per le ali posteriori: saranno semplificate al massimo a livello di aerodinamica.

FONDO E CARICO AERODINAMICO – Il carico aerodinamico di tutta la monoposto arriverà dal fondo della monoposto, cioè di tutto ciò che riguarda il downforce.

I NUOVI PNEUMATICI – Ci sarà un cambio di pneumatici! A partire dalla prossima stagione si passerà da quelli da 13” a quelli da 18”. Con i nuovi pneumatici Pirelli da 18” ci saranno molte differenze rispetto a quanto visto fino ad ora con quelli da 13”. Infatti, con la spalla ribassata (da 17 cm a 13.5 cm), andrà ad aumentare la rigidezza dello pneumatico e ci sarà maggiore elasticità ai fianchi. Quindi ci sarà una maggiore sollecitazione alle sospensioni che porterà anche una revisione di tutto quello che riguarda il gruppo sospensivo della monoposto.

NUOVI FRENI – La prima cosa che salta all’occhio è il nuovo diametro che sarà da 18” (visto il cambio delle gomme). Inoltre, saranno dei freni leggermente più pesanti ma più performanti (si parla di 700 grammi a ruota).