F1 Ferrari, Binotto: “Avevamo il potenziale per raccogliere più punti“

La Ferrari ha chiuso il Gran Premio d’Arabia Saudita con un settimo ed un ottavo posto, un risultato utile soprattutto nell’ottica del campionato costruttori. La Casa di Maranello conserva, infatti, 38 punti sulla McLaren nella classifica di riferimento dei team. Nel weekend appena concluso le due SF21 di Leclerc e Sainz avrebbero puntare a posizioni ben più importanti, ma gli errori durante la sessione di qualifiche e poi la bandiera rossa durante la gara hanno condizionato il risultato della Ferrari.

GP Arabia Saudita, Binotto: “La prestazione del team e della vettura rimangono agli atti”

“Avevamo il potenziale per raccogliere più punti di quelli che abbiamo effettivamente conquistato”, ha ammesso il team manager della Ferrari, Mattia Binotto, al termine della gara. “I tanti episodi che hanno caratterizzato questo Gran Premio non hanno giocato a nostro favore, – ha sottolineato – ma il livello della prestazione del team e della vettura rimangono agli atti”. Adesso resta solo l’ultimo Gran Premio da affrontare e il terzo posto costruttori da difendere. L’ingegnere della casa di Maranello si è soffermato, quindi, sull’ultimo appuntamento della stagione di F1: “Andiamo adesso ad Abu Dhabi con un buon margine di vantaggio sulla McLaren nella lotta per il terzo posto nel campionato Costruttori mentre Charles si è preso il quinto in quello Piloti. Dobbiamo restare concentrati e prepararci nella maniera migliore per l’ultimo sforzo prima di mettere definitivamente un punto a questa stagione e pensare solamente al 2022”.

Le novità del circuito di Abu Dhabi

Al circuito degli Emirati Arabi sono state apportate alcune modifiche per aumentare la possibilità di effettuare sorpassi. Il tracciato è stato accorciato, si passa così dai 5,54 km agli attuali 5,28 km. La modifica più importante riguarda la parte in fondo al secondo rettilineo dove la sequenza di curve è stata ridotta a una sola da 240 km/h. Inoltre, è stata cancellata la chicane prima della curva di ingresso del primo rettilineo e alcune curve (zona hotel) hanno adesso angoli meno chiusi.