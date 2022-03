F1: “Ti auguro incidente come Grosjean”, tweet choc su Hamilton

E’ deplorevole il tweet apparso sul profilo di un commissario dell’anti incendio, alla vigilia del Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1 contro Lewis Hamilton.

Questa la frase incriminata che sta facendo il giro del Web: “Ti auguro di avere un incidente come quello di Romain Grosjean in Bahrain”.

Le scuse ad Hamilton, poi la cancellazione del tweet

Non è chiara la reazione del gesto riportata in prima pagina dal quotidiano britannico The Sun. Nel frattempo però, il Commissario è stato allontanato dal circuito saudita. Quest’ultimo si è in seguito scusato con il pilota inglese sempre via Twitter e ha cancellato il post. Tuttavia, il tweet che ha augurato uno scontro al britannico, non è passato inosservato e ha fatto molto discutere. Numerosi utenti hanno immediatamente condannato queste parole. Il messaggio di scuse è il seguente: “Mi scuso con la Saudi Motorsport and Motorcycle Federation e con Lewis Hamilton per il mio tweet precedente. Ho annunciato il ritiro dalla pista”.

Il grave incidente di Grosjean

Romain Grosjean era rimasto intrappolato nella sua Haas in fiamme durante il GP del Bahrain del 20 novembre 2020, riportando ustioni al dorso di entrambe le mani. Il pilota francese si salvò per miracolo in occasione del terribile incendio, abbandonando il rogo. Termina così una settimana difficile, che era iniziata con l’attentato a pochi chilometri dalla pista. L’attacco terroristico aveva seriamente minacciato lo svolgimento della gara per le preoccupazioni degli addetti ai lavori.