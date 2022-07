F1, pauroso incidente al via a Silverstone: Zhou si capovolge e finisce sulle barriere- VIDEO

Partenza con il brivido e tanta paura nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone a causa di un pauroso incidente subito dopo il via. Incidente che ha coinvolto ben quattro piloti, vale a dire Alexander Albon, George Russell, Esteban Ocon e Guanyu Zhou, con il cinese che ha avuto la peggio. Subito esposta la bandiera rossa e Gran Premio che ricomincerà con una partenza da fermo e con la griglia di partenza stilata dopo le qualifiche. Inoltre, subito dopo l’incidente, c’è stata anche un’invasione di pista di alcuni manifestanti. Ecco di seguito le condizioni dei piloti e la dinamica dell’incidente.

Zhou si capovolge e finisce sulle barriere: la dinamica dell’incidente

Subito dopo la partenza, per la precisione alla prima curva, l’Alfa Romeo del Guanyu Zhou si è capovolta dopo un contatto e a gran velocità è andata prima sulla ghiaia e poi contro la barriera di contenimento a pochi metri dagli spettatori presenti sugli spalti. L’Alfa Romeo C42 è stata colpita dalla Mercedes di George Russell, speronato da Gasly, che non è riuscito ad evitare il contatto con la posteriore della monoposto del cinese. Il pilota dopo alcuni minuti è stato liberato dalle lamiere ed è stato portato in barella al centro medico del circuito di Silverstone. Insieme al pilota dell’Alfa Romeo ad avere la peggio è stato Alexander Albon, anche lui portato al centro medico. Dalle comunicazione dei vari team, entrambi i piloti stanno bene, sono coscienti e non hanno riportato fratture. Ecco di seguito il video.

