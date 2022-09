F1, la livrea speciale della McLaren per i GP di Singapore e Giappone – FOTO

La McLaren correrà i Gran Premi di Singapore (weekend 2 ottobre 2022) e Giappone (weekend 9 ottobre 2022) con una speciale livrea in stile “CyberPunk“. La scuderia di Woking ha voluto aggiungere un tocco di colore diverso per trasportare la MCL36 nel futuro. Sulle monoposto di Lando Norris e Daniel Ricciardo appariranno pennellate di rosa neon, un colore pensato insieme allo sponsor OKX, per celebrale il ritorno della Formula 1 in Asia per i Gran Premi di Singapore e Suzuka. Ecco di seguito i dettagli e la foto.

La livrea speciale della McLaren per Singapore e Giappone

Lo sponsor OKX ha spinto McLaren ad adottare il rosa neon per creare un abbinamento che potesse proiettare la monoposto di Woking nel futuro con un design appariscente. Il rosa neon, presente sul muso, sui lati dello stesso fino a raccordarsi alle pance e il cofano motore, è pensato per ricordare alcuni passaggi urbani di Singapore e del Giappone, luoghi che la Formula 1 non visita ormai dal 2019, ovvero dall’ultima stagione prima dell’arrivo della pandemia da COVID-19. La livrea fa anche parte della campagna chiamata Future Mode, che ha il compito di mostrare come McLaren e OKX siano rivolti al futuro per ciò che riguarda l’innovazione e l’accessibilità.

As if we weren't already excited for Singapore and Japan… We'll see you on track soon! 🇸🇬 @OKX pic.twitter.com/20CPPQ0HGy — McLaren (@McLarenF1) September 27, 2022