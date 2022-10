GP Austin, la gara di Carlos Sainz dura una curva: centrato da Russell – VIDEO

Dopo il ritiro nel Gran Premio di Suzuka, arriva il secondo ritiro consecutivo per Carlos Sainz. Ad Austin la gara del pilota Ferrari dura solamente una curva (proprio come in Giappone, se non peggio) a causa di un tamponamento, e conseguente testa coda, che ha causato alcuni danni alla sua monoposto. Ecco di seguito cosa è accaduto e il video.

Carlos Sainz fuori alla prima curva del GP di Austin: la ricostruzione

Carlos Sainz partiva dal primo posto in griglia nel Gran Premio degli Stati Uniti, ma in partenza (a causa del pattinamento delle ruote) si è subito ritrovato dietro a Max Verstappen. Dunque, lo spagnolo in prima curva si è presentato dietro al pilota Red Bull e davanti ai due piloti Mercedes. Nel rientrare verso l’interno, il pilota Ferrari, si è trovato sulla sua traiettoria George Russell che lo ha colpito nella fiancata portando la Rossa a contatto minimo anche con Lewis Hamilton e a girarsi in testa coda. Inizialmente, sembrava solamente solo una foratura ma i dati analizzati dagli ingegneri hanno riportato un problema di pressione sul lato sinistro e ci sarebbe stato un danneggiamento al radiatore, con l’aumento delle temperature. Successivamente, il pilota Mercedes è stato sanzionato con una penalità minima: 5 secondi. Ecco di seguito il video dell’incidente.

Carlos Sainz partiu da pole position, mas levou um toque de Russell e foi forçado a abandonar o #USGP na primeira volta. Spain without the S. pic.twitter.com/Tlm75c3Nvd — B24 (@B24PT) October 23, 2022