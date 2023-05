Ferrari: la casa di Maranello dona 1 milione di euro all’Emilia Romagna

Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna e la Ferrari ha subito teso la mano alla regione che ospita la sede del Cavallino Rampante. La casa di Maranello ha donato un milione di euro a favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. La somma derivante dalla raccolta fondi, coordinata degli enti territoriali, sarà devoluta alla popolazione locale fortemente colpita in questi giorni dall’alluvione. In particolar modo, il focus riguarderà progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico.

Ferrari: le parole di Vigna e Vasseur

Come riportato da SkySport, il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna, ha dichiarato che questa donazione è stata fatta per dare una risposta concreta e rapida ai bisogni più urgenti della popolazione emiliana. Inoltre ha sottolineato che “nei momenti di difficoltà il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità”. Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Frederic Vasseur. Il Team Principal della Rossa, soffermandosi sull’annullamento del GP d’Imola, ha appoggiato la scelta di non correre in un momento del genere.