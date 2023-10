F1, Max Verstappen campione del Mondo in Qatar se... Tutte le possibili combinazioni

Dopo la vittoria del titolo costruttori con la sua Red Bull, Max Verstappen ha suo primo match point per vincere il titolo piloti, terzo consecutivo, in Qatar. Ecco tutte le possibili combinazioni per veder festeggiare il pilota olandese in questo weekend

La Red Bull ha già conquistato a Suzuka il Mondiale Costruttori, questo weekend, invece, Max Verstappen avrà il suo primo match point per conquistare il Mondiale Piloti in Qatar. L’olandese, che in Giappone ha dominato, attualmente ha 400 punti esatti, 177 in più di Sergio Perez che è secondo a 223 ed è l’unico che, secondo l’aritmetica, potrebbe in teoria ancora raggiungere e superare l’olandese. Tutti gli altri piloti sono tagliati fuori. Inoltre, sarebbe il terzo titolo consecutivo per il pilota olandese e il primo nella storia della Formula 1 a poter essere conquistato in una Sprint Race: infatti, può laurearsi campione del mondo già il sabato, piazzandosi tra i primi 6 della Sprint. Ecco di seguito tutte le possibili combinazioni per vedere Max campione del Mondo di Formula 1 nel Gran Premio del Qatar.

Max Verstappen campione del mondo se... Tutte le combinazioni

Ecco di seguito tutte le combinazioni per vedere Max Verstappen campione del Mondo di Formula 1 in Qatar, nel corso di questo weekend: