Formula 1, Verstappen in Mercedes? Le ultime

Momento decisivo in Formula 1 per quanto riguarda i contratti dei piloti per la prossima stagione, e la Mercedes, dopo l'addio di Hamilton, è pronta a tutto per convincere Max Verstappen a lasciare la Red Bull. Pronto uno stipendio da capogiro, e il padre dell'olandese apre alla possibilità.

La Mercedes è la più grande delusione di questo inizio di stagione in Formula 1: lontanissima dalla Red Bull, e dietro anche a Ferrari e McLaren, il team guidato da Toto Wolff non sembra trovare soluzioni. L'introduzione delle nuove monoposto nel 2022 hanno interrotto il dominio Mercedes, che si aveva perso il mondiale piloti nel 2021 a vantaggio di Verstappen, ma aveva vinto nel costruttori. Per questo motivo, Wolff è pronto a tutto per tornare a competere per la vittoria, partendo proprio dal pilota: Hamilton andrà in Ferrari, e il manager austriaco è pronto a tutto per convincere Verstappen a lasciare la Red Bull e a trasferirsi in Mercedes.

Mercedes, pronti 150 milioni di euro di stipendio per Verstappen

L'aria di cambiamento che si respira in casa Red Bull potrebbe convincere il tre volte campione del mondo a lasciare il team austriaco: il team principal Christian Horner dovrebbe rimanere, ma a lasciare sarebbero il consulente Helmut Marko ed Adrian Newey, direttore tecnico della Red Bull che sta dominando gli ultimi campionati.

Tutti questi addii potrebbero convincere Max Verstappen a cambiare aria, con la Mercedes pronta a offrirgli un contratto da 150 milioni di euro a stagione, e la possibilità di un suo trasferimento non è così remota. A parlare in tal senso è stato suo padre Jos, ecco le sue dichiarazioni riportate da F1inGenerale:

“Penso che tutti lo vogliano e al momento si trova nel posto giusto. Ha la macchina più veloce ma dobbiamo pensare anche al 2026. Ci guardiamo intorno ovviamente ma per il momento restiamo calmi. Vediamo che succederà più in là”.