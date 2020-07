In quest’ultimo weekend di luglio si correrà sul circuito di Jerez de la Frontera (Andalusia) la seconda gara stagionale della MotoGP™ dopo l’esordio della settimana scorsa sempre a Jerez che ha visto la vittoria del francese Quartararo davanti allo spagnolo Vinales e all’azzurro Dovizioso.

Le prime prove libere di ieri sono state ad appannaggio del pilota di casa Vinales, davanti ad un ottimo Valentino Rossi secondo e alla sorpresa sudafricano Binder; attardati gli altri tre italiani con Dovizioso decimo, Petrucci sedicesimo e Bagnaia diciassettesimo.

Nelle seconde prove invece risultati completamente ribaltati visto che il miglior tempo l’ha ottenuto il giapponese Nakagami il francese Zarco e lo spagnolo Pol Espargaro, con Quartararo e Vinales rispettivamente quarto e quinto. Non bene gli italiani: Rossi (ottavo), Bagnaia (nono), Dovizioso (dodicesimo) e Petrucci (tredicesimo).

Il campione del mondo Marc Marquez che la settimana scorsa durante una caduta nella prima gara aveva subito una frattura all’omero, non ha preso parte alle libere e solamente in prossimità delle qualifiche deciderà se rischiare di partecipare o meno.

Per quanto riguarda il meteo di oggi, oltre ad essere una giornata soleggiata, la temperatura prevista è di 40 gradi e dunque un fattore importante vista l’alta temperatura.

Guarda la MotoGP live su DAZN. Sempre a 9,99€ al mese

Dove vedere qualifiche GP Andalusia: diretta tv e streaming

Le qualifiche della MotoGP™ Andalusia avranno inizio oggi alle ore 14.10 e saranno visibili sul canale satellitare Sky, più precisamente su Sky Sport Moto GP HD (canale 208 del decoder) e su Sky Sport Uno HD (canale 201) con il commento affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre le voci dai box sono raccolte da Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Un’altra modalità di seguire le qualifiche sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.

Guarda il Gran Premio Andalusia live su DAZN

Oltre al canale satellitare Sky, in questa stagione la MotoGP™ si potrà vedere anche sulla piattaforma DAZN attraverso diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra opzione per vedere la corsa sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.