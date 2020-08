MotoGP 2020, ancora un forfait per Marc Marquez

Ora è ufficiale: Marc Marquez salterà anche il GP d’Austria, 4^ prova del Mondiale di MotoGP 2020. Lo spagnolo, dopo il doppio intervento subito per ridurre le fratture all’omero del braccio destro causate dalla caduta a Jerez lo scorso 19 luglio e per sostituire la placca in titanio rotta nel tentativo di forzare il suo rientro in pista, ha dovuto alzare nuovamente bandiera bianca in vista del prossimo GP sul circuito di Spielberg.

La Honda, che ha confermato l’assenza dell’otto volte Campione del Mondo, ha rinnovato anche la fiducia al suo sostituto, il tedesco Stefan Bradl, nonostante l’ultimo posto ottenuto in sella alla HRC nel Gran Premio di Brno, 3^ tappa del Mondiale di MotoGP 2020.

MotoGP 2020, per Marc Marquez c’è ancora una speranza Mondiale

Nonostante l’assenza confermata per il GP d’Austria, il campione spagnolo proverà a rientrare durante la 5^ prova del Mondiale 2020 di MotoGP, in programma il prossimo 23 agosto sempre in Austria, per provare a raccogliere punti e tenere accesa ancora la corsa iridata.

Un obiettivo per quanto difficile ancora possibile, anche in virtù dei risultati dell’ultima gara, con Fabio Quartararo, attuale leader della classifica generale con 59 punti, che non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto a causa di un pesante cedimento delle gomme.