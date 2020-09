Moto GP Misano 2020, dove vedere qualifiche

Moto Gp Misano 2020 già al via, con la giornata di prove libere iniziate in mattinata. È un weekend di MotorSport che parla tanto italiano, con macchine e motori che stanno facendo tappa nel Belpaese, rispettivamente in Toscana al Mugello e a San Marino per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Stando al motociclismo, le prime prove libere di oggi hanno dato responsi positivi alla Yamaha, con ben quattro moto racchiuse nelle prime 6 posizioni. Il più veloce è stato, difatti, il francese Quartararo su Petronas, seguito dalla Yamaha ufficiale di Vinales e dall’altra Petronas dell’italiano Morbidelli. Bene anche Rossi con il quinto tempo. Per quanto riguarda le Ducati, mattinata non proprio esaltante, con Petrucci che ha chiuso con il settimo tempo e Dovizioso solo con l’undicesimo. Adesso nel dettaglio il dove vedere delle qualifiche della Moto Gp Misano 2020.



Moto GP Misano 2020, dove vedere le qualifiche: Sky, Dazn e Tv8

Le qualifiche della Moto Gp Misano 2020 saranno visibili sia in pagamento che in chiaro. Per gli abbonati Sky, la diretta delle 14:10 sarà trasmessa sul canale Sky Sport Moto Gp HD (ch. 208 nel decoder satellitare), nonché nelle piattaforme streaming di Sky Go e Now TV. Non solo abbonati Sky, invece, per quanto riguarda la visione in streaming su DAZN e sulla piattaforma libera di Tv8 (ch. 121 del decoder; ch. 8 del digitale). Per quanto riguarda, il commento delle qualifiche, cosi come dell’intero weekend di Moto Gp Misano 2020, parola ai soliti Guido Meda e Mauro Sanchini.

