Dove vedere MotoGp 2021, Gp del Qatar: programma, canale tv e streaming

Finalmente questo weekend riparte la MotoGp 2021 e lo fa dal GP di Barawa del Qatar. I piloti stanno scaldando i motori delle loro moto, pronti a darsi battaglia per arrivare alla vittoria del titolo. Tutti gli occhi sono puntati sopra Valentino Rossi, chiamato a riscattare la stagione deludente dell’anno scorso. The Doctor sarà in sella alla Petronas in compagnia del suo grande amico Morbidelli. Novità di questo GP è l’assenza di Marc Marquez ad entrambi gli appuntamenti in Qatar, a causa dei dei problemi alla spalla. Sotto consiglio dei medici continuerà la riabilitazione, puntando al Gp di Portogallo in programma per il 18 Aprile. Scopriamo adesso dove vedere la gara MotoGp 2021 del Qatar, il primo appuntamento del nuovo Motomondiale 2021. analizzando l’intera programmazione dai commentatori al canale tv e streaming.

Dove vedere MotoGp 2021: orari e programma del Gran Premio del Qatar

Di seguito l’intera programmazione del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento nel calendario MotoGp 2021:

Venerdì 26 marzo

• Dalle 11.50: Prove libere 1

• Dalle 16.10: Prove libere 2

Sabato 27 marzo

• Dalle 11.25: Prove libere 3

• Dalle 15.30: Qualifiche

Domenica 28 marzo

• Dalle 13.40: Warm Up

• Dalle 16:00: gara Moto3, gara Moto2 (17:20)

• Ore 19:00: gara MotoGP

Dove vedere MotoGp 2021 Gp Qatar: diretta tv e in streaming

C’è grande emozione per la prima gara della stagione. Tutti i fan delle due ruote non vedono l’ora di vedere i loro beniamini combattere per il titolo, vinto lo scorso Motomondiale da Joan Mir. Tutte i momenti del Gran Premio del Qatar saranno trasmessi su DAZN, dalle prove libere fino alla gara della domenica di tutte e tre le classi di competizione. Sarà possibile seguire l’intero Gp in diretta tv sul canale dedicato oppure in streaming sull’App di DAZN.

I commentatori per la MotoGp saranno Niccolò Pavesi e Marco Melandri, ex pilota proprio della classe regina. Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo, invece, commenteranno le classi della Moto2 e Moto3.

Le gare, inoltre, saranno trasmessi dall’emittente satellitare su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e, spesso, anche su Sky Sport Uno (canale 201). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire le gare in streaming sull’app SkyGo.

È possibile guardare le gare senza abbonamento in differita su TV8. L’emittente satellitare ha infatti annunciato che il GP di Doha (a Losail dal 2 al 4 aprile), il GP di Spagna (a Jerez dal 30 aprile al 2 maggio), il GP d’Italia (al Mugello dal 28 al 30 maggio), il GP di Germania (al Sachsenring dal 18 al 20 giugno), il GP di San Marino e della Riviera di Rimini (a Misano dal 17 al 19 settembre) e il GP della Comunità Valenciana (a Valencia dal 12 al 14 novembre) saranno trasmessi su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

