MotoGP Qatar: Morbidelli in testa alle prove libere

Le prove libere di oggi hanno inaugurato il Motomondiale 2021. Si avvicina l’appuntamento tanto atteso del Gran Premio del Qatar domenica 28 marzo, il primo di tutto la stagione 2021 di MotoGP. Alle prime prove libere vediamo Franco Morbidelli in testa! Il campione italiano in sella alla Yamaha del team Petronas chiude in 1’54”921 davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò (+0”125) e la Ducati di Jack Miller (+0”191). Un ottimo risultato e una buona prestazione anche per Bagnaia, ottavo in Ducati, e Valentino Rossi, nono nella classifica delle prove libere. Dalla prima sessione di libere Morbidelli non lascia spazio e registra il miglior tempo del turno! Anche il pilota dell’Aprilia, sempre abile a portare al massimo la sua V4, deve arrandersi alla velocità della Yamaha.

Gli altri piloti di MotoGP

Il quinto tempo della sessione per il campione del mondo Joan Mir, a 334 millesimi da Morbidelli. Mir precede il connazionale Vinales e il compagno di box Rins. Buono anche l’esordio di Bagnaia in Ducati, ottavo a soli 444 millesimi da Morbidelli. Al dodicesimo posto Nakagami (+0”833), al tredicesimo posto Zarco che è stato vittima di uno scivolone in curva 4 e Pol Espargaro al quattordicesimo posto. Abbiamo visto oggi l’esordio in MotoGP di Enea Bastianini e Luca Marini, entrambi in sella alla Ducati del team Avintia Esponsorama, le libere si sono concluse per i due giovani con un diciassettesimo e un diciottesimo posto. Male, invece, per Petrucci al diciannovesimo posto da pilota del team Tech3.