MotoGP, Marquez: “Cresceremo passo dopo passo”

A poche ore dalle prime operazioni in pista a Portimao, Marquez rilascia importanti dichiarazioni attraverso un comunicato ufficiale della Honda. Per il campione spagnolo la gara segna il rientro dopo 9 mesi di stop a causa di un infortunio.

Le parole di Mark Marquez

Manca poco all’inizio di uno dei weekend più importanti della carriera di Marquez, giovedì 15 aprile dovrà sottoporsi alla visita medica obbligatoria a Portimao dove si deciderà del futuro del giovane campione. “E’ una bella sensazione tornare in MotoGP con la mia squadra e la mia moto“, le parole di Marquez fanno ben sperare in un rientro nel Motomondiale 2021 dopo uno stop di nove mesi a causa dell’infortunio di Jerez nel luglio 2020. “Ho lavorato molto duramente per raggiungere questo obiettivo, e tornare in pista, molte ore in palestra e con il mio fisioterapista Carlos. Ci sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma alla fine i medici mi hanno sconsigliato e li ho ascoltati”. L’otto volte campione del mondo continua: “Mi sono davvero concentrato sulle indicazione dei medici e sulla comprensione del mio corpo in modo da poter tornare in MotoGP e fare ciò che amo. Ho un po’ di esperienza in Portogallo ma l’obiettivo di questa settimana è lavorare bene. Passo dopo passo stiamo tornando e questo è molto positivo dopo un lungo periodo di assenza”. Giovedì avremo la conferma dei medici sul ritorno in pista del giovane pilota della Honda!