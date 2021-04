Moto Gp, Gp Portimao: Vince uno strepitoso Quartararo, rimonta di Bagnaia!

Terza domenica di gara per il Motomondiale: Rins cade da solo e lascia Quartararo in testa che centra la 2^ vittoria di fila a Portimao. Grande rimonta di Bagnaia che con la sua Ducati risale dall’ 11^ all 2^ posizione. Completa il podio Mir (Suzuki), Morbidelli chiude 4°, mentre Marc Marquez è 7°. A terra Miller, Rossi e Zarco. Prima del via la Moto Gp ha ricordato Fausto Gresini in contemporanea con la F1. In moto 3 vince un super Acosta davanti a Foggia e Migno. Alle 15.30 partirà la Moto 2

CLASSIFICA GARA: I PRIMI 10

1. Quartararo (Fra – Yamaha)

2. Bagnaia (Ita – Ducati)

3. Mir (Spa – Suzuki),

4. Morbidelli (Ita – Yamaha)

5. Binder (Saf – Ktm)

6. A Espargaro (Spa – Aprilia)

7. M. Marquez (Spa – Honda)

8. A. Maruqez (Spa – Honda)

9. Bastianini (Ita- Ducati)

10. Nakagami ( Giap- Honda)



CLASSIFICA CAMPIONATO- Ecco la classifica generale della Moto Gp con i primi 10 piloti:

1. Quartararo (Fra-Yamaha), 61 punti

2. Bagnaia (Ita- Ducati), 46 punti

3. Vinales (Spa- Yamaha), 41 punti

4. Zarco ( Fra- Ducati), 40 punti

5. Mir ( Spa-Suzuki), 38 punti

6. A.Espargaro (Spa-Aprilia) 25 punti

7. Rins ( Spa- Suzuki), 23 punti

8. Binder ( Saf – Ktm), 21 punti

9. Bastianini( Ita- Ducati), 18 punti

10. Martin ( Spa- Ducati), 17 punti

CLASSIFICA TEAM MOTO GP- Ecco la classifica costruttori della Moto Gp:

1. Yamaha 102 punti

2. Suzuki 61 punti

3. Ducati 60 punti

4. Pramac 57 punti

5. Aprilia 27 punti

6. Honda 27 punti

7. Ktm 25 punti

8. Esponsorama 22 punti

9. Petronas 21 punti

10. Lcr Honda 14 punti

11. Tech 3 Ktm 4 punti