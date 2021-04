Moto GP Marc Maquez torna in pista: “Via libera dai medici”

Marc Maquez tornerà in sella alla sua Honda. Dopo la visita di controllo di ieri, il pilota ha avuto il via libera dai medici. Dopo nove mesi dall’ infortunio di Jerez e tre operazioni, lo spagnolo è pronto a tornare in Moto Gp.

Marc Marquez torna alle corse e lo farà già il prossimo fine settimana a Portimao

Ad ufficializzarlo un comunicato della Honda: “Nel controllo eseguito dall’équipe medica dell’Ospedale Ruber Internacional, a quattro mesi dall’intervento, guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, per una pseudoartrosi infetta di l’omero destro è stata riscontrata una condizione clinica molto soddisfacente, con evidenti progressi nel processo di consolidamento osseo. Nella situazione attuale, Marquez può tornare alle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”.

Ovvia ed evidente la soddisfazione del pilota sui social. “Sono molto felice – ha scritto il pilota spagnolo – ieri ho fatto visita ai medici e mi hanno dato il via libera per tornare alle competizioni. Sono stati 9 mesi difficili, con momenti di incertezze e alti e bassi, e ora potrò godermi di nuovo la mia passione! Ci vediamo la prossima settimana a Portimao!!”. Così ha sentenziato l’otto volte campione del mondo.