MotoGP Qatar, dove vedere il GP Doha 2021: streaming e diretta tv in chiaro TV8?

MotoGP, secondo appuntamento stagionale con il GP Doha 2021. Dopo la vittoria di una settimana fa di Maverick Vinales, gli assi delle due ruote saranno di nuovo protagonisti sullo stesso tracciato. Nella gara dello scorso weekend lo spagnolo, in sella alla Yamaha ufficiale, ha battuto Zarco e Bagnaia con il campione mondiale Mir che si è dovuto accontentare del quarto posto. Male le Yamaha Petronas di Rossi e Morbidelli. Si ritorna subito in pista per la prima rivincita. Il GP Doha 2021, valido come seconda gara stagionale del Mondiale di MotoGP, si corre domenica 4 aprile alle ore 19 italiane sul circuito di Losail in Qatar.



Dove vedere GP Doha 2021, la programmazione DAZN MotoGP Qatar

Il GP Doha 2021 sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN con il seguente palinsesto:

Venerdì 2 aprile

Dalle 12.50: Free Practice 1 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Dalle 17.10: Free Practice 2 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Sabato 3 aprile

Dalle 12.25: Free Practice 3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle 16.30: qualifiche – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Domenica 4 aprile

Dalle 13.40: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle 16:00: gara Moto3, gara Moto2 (17:20) – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 19:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri

Dove vedere GP Doha 2021, streaming gratis MotoGP e diretta tv Sky e TV8?

Il GP Doha 2021 sarà visibile in diretta tv satellitare su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e in streaming gratis per gli abbonati alla pay tv su Sky Go. Gli appassionati delle due ruote potranno seguire le qualifiche e la gara anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.