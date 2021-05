MotoGp, dove vedere Gp di Francia, orario, streaming e diretta tv

Riparte la MotoGp dopo una settimana di pausa. L’ultimo appuntamento è stato il Gp di Jerez, che ha visto trionfare l’australiano Miller. Un appuntamento pieno di fascino, che si disputa su una pista storica come quella di Le Mans dal 14 al 16 maggio. La Ducati arriva dalla doppietta di Jerez Miller-Bagnaia e dal balzo in vetta alla classifica piloti di Pecco. Quartararo sarà un osservato speciale a Le Mans, dopo i problemi di salute. Questo perché tutti in casa Yamaha vogliono capire se riuscirà a trovare subito la giusta forma dopo l’intervento di martedì 4 maggio per risolvere la sindrome compartimentale al braccio destro. Un problema che ha condizionato la sua gara Jerez, facendolo scivolare dalla prima alla 13esima posizione. Di seguito dove vedere Gp di Francia.

Dove vedere Gp di Francia, diretta e straming

Il GP Francia sarà visibile in diretta sul canale Sky Sport Uno HD, numerazione 201. Sempre su Sky, è possibile seguire la gara sul canale tematico Sky Sport MotoGP HD, canale 208. I tifosi delle classe regina potranno seguire tutte le fasi del weekend anche in streaming su DAZN, e in streaming gratis per gli abbonati sulla piattaforma Sky Go. Per chi non potrà seguire la gara sulla pay-tv, dovrà accontentarsi della differita delle qualifiche e della gara in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Il programma della gara in Francia

Venerdì 14 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.50-17.20 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

Sabato 15 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50-12.20 MotoE Prove libere 3 (no diretta TV)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

18.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

Domenica 16 maggio

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 15 maggio

15.35 Differita, sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 16 maggio

13.00 Differita MotoE Gara

14.00 Differita Moto3 Gara

15.15 Differita Moto2 Gara

17.00 Differita MotoGP Gara