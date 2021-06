Dove vedere MotoGp Sachsenring 2021, tv, orario, streaming

Ecco dove vedere MotoGp Sachsenring 2021. Il Gp andrà in scena da venerdì 18 fino a domenica 20, con la gara della classe Regina.

Continua la MotoGp, arrivata all’ottava gara stagione. Dopo un weekend di riposo, il Motomondiale torna protagonista con il Gran Premio di Germania. Questo è il penultimo round prima della pausa estiva. Si gareggia al Sachsenring, dove Marc Marquez vanta una clamorosa striscia aperta di 10 pole position e 10 vittorie consecutive tra le varie classi del circus. Ancora alta la fame di vittorie del leader della classifica Quartararo. Gli inseguitori non posso permettersi di perdere terreno, i punti all’ottava uscita stagionale incominciano a pesare. La gara sarà accesissima, le Ducati non vogliono sfigurare, Rossi cercherà di riscattarsi dopo la caduta a Montmelò e Marc Marquez che ancora è alle prese con il problema alla spalla.

Osservato speciale sarà proprio Valentino Rossi, chiamato a riscattare una stagione deludenti. Si fanno insistenti le voci su un suo possibile ritiro.

Dove vedere MotoGp Sachsenring, diretta in chiaro su TV8

Il Gran Premio di Germania sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su DAZN e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in in chiaro su TV8.

Di seguito la guida SKy, Dazn e TV8:

Venerdì 18 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 19 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 20 giugno

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

