Valentino Rossi ha deciso il suo futuro ”Ho deciso di ritirarmi a fine stagione “

Nel corso della conferenza straordinaria convocata a Spielberg, Valentino Rossi ha ufficializzato la sua decisone: “Ho deciso di fermarmi a fine stagione. È dura prendere questa decisione, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile”.

Il pilota nove volte campione del mondo, quindi non sarà il pilota del suo Vr46 Racing Team, che accederà alla categoria regina il prossimo anno come si pensava alla vigilia della conferenza stampa “È difficile sapere che l’anno prossimo non gareggerò, la mia vita sarà diversa sotto alcuni punti di vista”. Poi un pensiero ai tifosi:”È stato un lungo viaggio insieme, molte persone che oggi tifano per me o corrono con me non erano ancora nate quando io ero in pista e arrivano a questo momento insieme a me. È stato un supporto incredibile e a volte difficile da comprendere anche per me, ma mi rende orgoglioso e penso che ci siamo divertiti insieme. La decisione l’ho presa nel corso della stagione. All’inizio pensavo di decidere in estate e così è stato. Il mio futuro? Adoro correre con le auto, forse appena meno che con le moto. Quindi penso che correrò con le auto, ma è ancora un processo in corso. Non ho preso alcuna decisione. Mi sento un pilota in moto e in auto e lo sarò per tutta la vita”.